COPERTINO – Svolta nelle indagini sull’omicidio dell’ex carabiniere di Copertino, Silvano Nestola, ucciso a colpi di pistola la sera del 3 maggio scorso sotto gli occhi del figlioletto di 10 anni mentre usciva da casa della sorella.

Sin da subito gli inquirenti hanno indagato nella vita privata dell’uomo arrivando a sospettare di una famiglia di San Donaci.

A finire in manette Michele Aportone, 70enne, di San Donaci.

Questa la tesi della Procura salentina, con i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, Sergio Tosi, su richiesta dei pubblici ministeri Paola Guiglielmi ed Alberto Santacatterina. Il 70enne è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Sarebbe stato lui a sparare le quattro fucilate a pallettoni e pallini da dietro il palo dell’illuminazione elettrica accanto la casa della sorella di Nestola, in contrada Tarantino, dove il carabiniere si trovava in compagnia del figlio di 10 anni.

