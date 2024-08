Copertino (LE), in piazza castello il tour “Vini a Sud Wine Festival”

Copertino (LE) – Vini a Sud Wine Festival è un tour che ha visto fare tappa già nel centro storico di Galatina, per poi giungere in piazza castello a Copertino con lo splendido castello angioino a fare da cornice a ben 18 cantine vinicole salentine, musica e prelibatezze culinarie che hanno reso magica la serata dei tantissimi presenti. Prossimo appuntamento a Lecce per una tre giorni davvero unica il 6, 7 e 8 settembre.

