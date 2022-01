È di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dei feriti in Salento a causa dei botti fatti esplodere nella notte di San Silvestro. A Copertino un cameriere di 33 anni ha subito l’amputazione della mano destra per lo scoppio di un ordigno artigianale che stava maneggiando vicino alla sua abitazione. Ferito anche al volto e al tronco. Condotto al Vito Fazzi di Lecce è stato sottoposto ad intervento chirurgico. È in prognosi riservata. A Porto Cesareo, invece, è rimasto ferito ad entrambe le braccia, mentre raccoglieva un petardo lanciato vicino alla sua auto, un carabiniere di 23 anni di Carmiano. Anche per lui la prognosi è riservata. Rischia di perdere un occhio anche un 29enne di Monteroni. Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in coma etilico all’ospedale di Scorrano.