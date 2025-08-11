11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“Il Salento non è solo mare”: la sfida del sindaco di CopertinoVincenzo De Giorgi

Maria Teresa Carrozzo 11 Agosto 2025
centered image

“Il Salento non è solo mare”: la sfida del sindaco di CopertinoVincenzo De Giorgi 

 

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

Lecce, viaggio a bordo di un bus SGM: corse puntuali ma le infrastrutture?

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, inchiesta Delli Noci: il Tribunale annulla sequestro nei confronti di Giovanni Rapanà

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Tolleranza zero per chi getta rifiuti dall’auto: multe record e arresto

11 Agosto 2025 Redazione

Carcere di Lecce, Sappe: “Situazione drammatica e insostenibile”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

Martina Franca: la Basilica è stata la scenografia di Porti d’estate

11 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Matera CdS, quasi fatta per Santoruvo in panchina

11 Agosto 2025 Roberto Chito

Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni

11 Agosto 2025 Gloria Roselli