“Il Salento non è solo mare”: la sfida del sindaco di CopertinoVincenzo De Giorgi 

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”
Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni
Lecce, viaggio a bordo di un bus SGM: corse puntuali ma le infrastrutture?
Lecce, inchiesta Delli Noci: il Tribunale annulla sequestro nei confronti di Giovanni Rapanà
Tolleranza zero per chi getta rifiuti dall’auto: multe record e arresto
Carcere di Lecce, Sappe: “Situazione drammatica e insostenibile”