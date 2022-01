Copertino – I positivi a Copertino, in Salento, salgono a 920 (su circa 24mila residenti): per questo la sindaca, Sandrina Schito, ha deciso di far attivare una postazione “Drive-through”, dove si potrà effettuare il tampone senza scendere dalla propria automobile, nello spazio antistante il campo sportivo “G.Vantaggiato”. L’attività sarà garantita dal Dipartimento di prevenzione della Asl in collaborazione con la Croce Rossa, a partire da venerdì 7 gennaio, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 14.