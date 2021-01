Copertino | Con la moto contro la colonna di una casa, muore 28enne

Ha perso la vita a soli 28 anni M.N. di Copertino. Il giovane viaggiava con la sua moto Honda 1000 sulla SP 307 Copertino-Santa Barbara quando, per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro la colonna che sorregge il cancello di un’abitazione. All’origine del sinistro sembra esserci l’alta velocità. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La zona è stata raggiunta dagli agenti di polizia locale.