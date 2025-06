Coop: “Sostegno alla Palestina, ma niente stop a prodotti israeliani”

Con un comunicato, si è ribadito che “la scelta di boicottare le marche di Israele non compete alle imprese, ma a soci e consumatori”

La Coop nazionale ha precisato la propria posizione rispetto alla decisione di alcune cooperative territoriali, tra cui Coop Firenze e Coop Alleanza 3.0, che hanno scelto di rimuovere dai propri scaffali prodotti di origine israeliana in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

In un comunicato ufficiale, Coop ha ribadito che “la scelta di boicottare determinati prodotti non compete alle imprese, ma ai soci e ai consumatori, portatori di valori, sensibilità e opinioni diverse, tutte meritevoli di rispetto”.

La posizione è stata confermata durante la riunione della Presidenza dell’Ancc, l’associazione che rappresenta 72 cooperative di consumatori in Italia. Coop ha inoltre espresso forte preoccupazione per l’aggravarsi del conflitto nella Striscia di Gaza e per il blocco degli aiuti imposto dal governo israeliano.

Ernesto Dalle Rive, presidente dell’Ancc-Coop, ha lanciato un appello al Governo italiano: “Chiediamo con urgenza di impegnarsi per la riapertura dei corridoi umanitari verso Gaza. Le cooperative di consumatori sono pronte a organizzare una raccolta massiccia di generi alimentari e altri beni essenziali, nella speranza che anche la grande distribuzione si mobiliti in tal senso”.

La nota sottolinea come Coop sia da sempre al fianco di organizzazioni e istituzioni che chiedono la fine delle ostilità e l’apertura di un dialogo costruttivo per la ricostruzione. Al tempo stesso, viene condannato in modo chiaro il blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele, ritenuto inaccettabile.

Negli anni, Coop ha avviato numerose campagne a sostegno delle popolazioni colpite da conflitti in diversi contesti internazionali, compreso il popolo palestinese, verso cui ha destinato aiuti concreti fin quando le condizioni lo hanno reso possibile.

La posizione ufficiale si conclude chiarendo che “la solidarietà verso la popolazione di Gaza non implica il ricorso ad azioni di boicottaggio in base alla provenienza dei prodotti”, ritenendo che tale scelta appartenga esclusivamente alla libera determinazione dei cittadini e dei soci.

