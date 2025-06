Coop Alleanza rimuove prodotti israeliani e introduce Gaza Cola

La cooperativa della grande distribuzione: “Un atto di coerenza con i nostri valori”

La Coop Alleanza 3.0 ha deciso di compiere una scelta simbolica ma dal forte significato etico: rimuovere dagli scaffali alcuni prodotti di origine israeliana, tra cui arachidi, tahina, gassificatori e ricariche per Sodastream, e al contempo inserire la Gaza Cola, una bevanda solidale diventata simbolo del sostegno alla popolazione palestinese.

La cooperativa della grande distribuzione, attiva con oltre 350 punti vendita dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, passando per Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Basilicata, ha motivato la scelta richiamandosi ai principi etici e statutari dell’organizzazione. La decisione è giunta in seguito a un rapporto della commissione etica presentato al precedente consiglio di amministrazione, e si è concretizzata dopo l’intervento di alcuni soci attivisti durante l’assemblea dello scorso 21 giugno.

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alle violenze che devastano la Striscia di Gaza” – ha spiegato la cooperativa – “La nostra è una presa di posizione coerente, in sostegno ai civili e alla richiesta di cessazione immediata delle operazioni militari”. Coop Alleanza si è inoltre espressa con fermezza contro il blocco degli aiuti umanitari imposto dal governo israeliano.

Non si tratta dell’unica iniziativa attivata dalla Gdo in favore della Palestina. Coop Alleanza ha infatti aderito alla campagna “Coop For Refugees”, una raccolta fondi volta a sostenere i civili in fuga dai conflitti in Gaza, ma anche in Libano, Ucraina e Sudan.

Disponibile da qualche settimana anche online, laddove il servizio è attivo, la Gaza Cola rappresenta un progetto lanciato nel 2023 da un gruppo di giovani palestinesi con l’obiettivo di finanziare progetti umanitari, come la ricostruzione dell’Ospedale Al Karama nel Nord della Striscia. Il claim della bibita, “il gusto della libertà”, si è trasformato in uno slogan politico e solidale.

Attraverso questa scelta, Coop Alleanza intende ribadire il proprio ruolo di attore sociale consapevole, capace di coniugare impresa e impegno civile nel rispetto dei diritti umani e della dignità dei popoli.

