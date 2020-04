Convivente picchiata in strada, arrestato 45enne

Condividi

Picchia la convivente 23enne in strada, in carcere il convivente della vittima. Il video, girato da un balcone, era diventato virale nella sua crudezza attraverso la nostra pagina Facebook. Il Gip, su conforme richiesta del P.M., ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 45enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Rintracciato presso il suo domicilio, dove si trovava con la vittima, è stato condotto negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito accompagnato presso la Casa Circondariale di Bari. Continuano le indagini al fine di acquisire altri elementi probatori a supporto del quadro indiziario ipotizzato.