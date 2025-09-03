Conversazioni whatsapp come contratti: la sentenza che fa discutere

Le parole scritte in una chat privata possono avere il peso di un contratto. È questo il principio affermato da una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro, destinata a fare scuola nel panorama giuridico italiano. La decisione equipara infatti gli screenshot delle conversazioni WhatsApp a veri e propri contratti, attribuendo loro valore di “prova scritta” in sede processuale.

Il caso è nato dalla disputa tra due ex coniugi. Dalle chat era emerso un accordo chiaro: il marito si impegnava a pagare le rate del mutuo dell’abitazione familiare, mentre la moglie rinunciava contestualmente all’assegno di mantenimento. Una scrittura privata, mai formalizzata su carta per i rapporti tesi e l’“impossibilità morale” di un’intesa tradizionale, è stata così riconosciuta dalla legge proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica.

Il risultato concreto è stato dirompente: il tribunale ha annullato un decreto ingiuntivo di quasi 21mila euro con cui la donna era stata condannata a rimborsare all’ex marito metà delle rate del mutuo. La conversazione virtuale ha invece avuto valore probatorio sufficiente a dimostrare l’accordo tra le parti, cambiando l’esito della causa.

Una pronuncia che apre scenari significativi: se le chat, spesso usate con leggerezza, possono diventare vincolanti come un contratto pre o post matrimoniale, allora ogni parola scritta in uno spazio digitale assume un peso ben maggiore di quello che molti immaginano.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts