Conversano, tutto pronto per Lector in Scienza

BARI – Si terrà dal 3 al 5 aprile prossimi, la quarta edizione di Lector in Scienza che di fatto apre la programmazione culturale della Fondazione Di Vagno “I Granai del Sapere”, in vista della XXI edizione di Lectorinfabula che si terrà come ogni anno a fine settembre. “L’orizzonte dell’umanità” è il tema principale sul quale si snoderanno gli appuntamenti che scandiranno le giornate del Festival che ha come sottotitolo “Il sapere e la tecnica nella società della conoscenza”. Tre giornate ricche di incontri, anticipate da un’anteprima che si terrà a Turi il prossimo 26 marzo.

Una edizione che sottolineerà l’importanza dei luoghi della conoscenza perché a guidare l’uomo nelle sue scelte sono l’istruzione e la cultura, la conoscenza e le relazioni che si costruiscono nella Scuola e nell’Università dove si alimenta il dibattito e si esercita la “democrazia”. L’anteprima si terrà il prossimo 26 marzo a Turi con protagonista l’editorialista Beppe Severgnini in dialogo sull’arte di invecchiare con filosofia, una riflessione sul tempo che passa e sugli anni complicati che stiamo attraversando.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author