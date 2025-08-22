Conversano lancia “Conversano c’è”: due giorni di musica e omaggi a Lucio Dalla

Il 25 e 26 agosto Conversano ospita la prima edizione di “Conversano c’è”, manifestazione dedicata ai giovani talenti e alla memoria di Lucio Dalla. L’evento nasce da un’idea di Marcello Balestra, già collaboratore del cantautore bolognese, ed è promosso dall’associazione Sartoria degli Artisti con il patrocinio di Comune, Regione Puglia e Puglia Culture.

La rassegna prende il via lunedì 25 agosto alla Casa delle Arti con masterclass e sessioni di ascolto aperte al pubblico. I partecipanti presenteranno un proprio brano davanti a una commissione composta da Balestra, Antonio Tortolano e Carmine Errico (Django Music). La partecipazione è gratuita.

Martedì 26 agosto in corso Domenico Morea, sotto la torre poligonale, andrà in scena “Lucio c’è”, concerto-racconto ideato e narrato da Balestra, accompagnato dalla band ufficiale e dalla voce di Francesco De Siena. Sul palco anche Pierdavide Carone e Giò Di Tonno. Alcuni dei giovani selezionati il giorno prima si esibiranno accanto agli ospiti, interpretando brani del repertorio di Dalla.

Durante la serata sarà presentato anche il libro “Lucio c’è” di Balestra, edito da Mondadori. L’ingresso è gratuito.

Con questa iniziativa, Conversano si propone come luogo di incontro tra generazioni artistiche e palcoscenico per la nuova musica italiana.

