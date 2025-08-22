22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Conversano lancia “Conversano c’è”: due giorni di musica e omaggi a Lucio Dalla

Flavio Insalata 22 Agosto 2025
centered image

Il 25 e 26 agosto Conversano ospita la prima edizione di “Conversano c’è”, manifestazione dedicata ai giovani talenti e alla memoria di Lucio Dalla. L’evento nasce da un’idea di Marcello Balestra, già collaboratore del cantautore bolognese, ed è promosso dall’associazione Sartoria degli Artisti con il patrocinio di Comune, Regione Puglia e Puglia Culture.

La rassegna prende il via lunedì 25 agosto alla Casa delle Arti con masterclass e sessioni di ascolto aperte al pubblico. I partecipanti presenteranno un proprio brano davanti a una commissione composta da Balestra, Antonio Tortolano e Carmine Errico (Django Music). La partecipazione è gratuita.

Martedì 26 agosto in corso Domenico Morea, sotto la torre poligonale, andrà in scena “Lucio c’è”, concerto-racconto ideato e narrato da Balestra, accompagnato dalla band ufficiale e dalla voce di Francesco De Siena. Sul palco anche Pierdavide Carone e Giò Di Tonno. Alcuni dei giovani selezionati il giorno prima si esibiranno accanto agli ospiti, interpretando brani del repertorio di Dalla.

Durante la serata sarà presentato anche il libro “Lucio c’è” di Balestra, edito da Mondadori. L’ingresso è gratuito.

Con questa iniziativa, Conversano si propone come luogo di incontro tra generazioni artistiche e palcoscenico per la nuova musica italiana.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Affiliato della SCU evade dal carcere: catturato dopo fuga di poche ore

22 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Regionali, niente “patto del resort” a destra

22 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, 300 giorni di lavori per la riqualificazione di tre strade del centro cittadino

22 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Tricase, Di barche e di battelli: il museo dell’arte marinaresca

21 Agosto 2025 Gloria Roselli

Edilizia scolastica, fondi per oltre 60milioni nel barese

21 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Schianto contro muretto a secco sulla Cassano – Sannicandro: conducente illesa

21 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Iaia: “Giochi del Mediterraneo occasione di riscatto per Taranto”

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Conversano lancia “Conversano c’è”: due giorni di musica e omaggi a Lucio Dalla

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento”

22 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Cerignola, “Trattiamo con la mafia”: FdI chiede dimissioni del consigliere Romano

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola