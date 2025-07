Conversano, la stazione cambia volto con parcheggi e pista ciclabile

Inaugurata nell’agosto del 1900, si prepara a un intervento storico che unisce mobilità sostenibile, servizi moderni e valorizzazione del territorio

La stazione di Conversano si prepara a cambiare volto. Il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo di riqualificazione, parte di un più ampio intervento che coinvolge 20 scali ferroviari pugliesi grazie ai fondi del Pnrr. I lavori, finanziati dalle Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane), inizieranno a settembre 2025 e si concluderanno entro giugno 2026.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:

70 stalli auto,

7 per motocicli,

2 riservati a persone con mobilità ridotta,

72 posti bici in una nuova velostazione da 130 mq,

4 colonnine di ricarica elettrica,

3 stalli per lunga sosta autobus,

1 fermata in corsia per autobus,

4 stalli kiss&go,

nuovi percorsi pedonali e ciclabili,

pensiline in calcestruzzo per l’attesa passeggeri.

L’accesso principale al nuovo parcheggio sarà da via Luigi Galvani, così da alleggerire il traffico del centro storico e, in particolare, di via dei Paolotti.

“È un intervento fondamentale per la città perché risponde alle esigenze di mobilità, riduce la congestione stradale e restituisce decoro alla stazione”, dichiara il sindaco Giuseppe Lovascio.

Il progetto include anche un importante intervento sul paesaggio, con 2.000 mq di aree verdi piantumate con specie autoctone: lecci, carrubi, lentischi e cisti marini, pensati per migliorare l’integrazione ambientale e contrastare le isole di calore.

Per la velostazione, sono previsti 40 stalli a 45° e 8 supporti a doppio piano, ciascuno capace di contenere 4 biciclette. L’accesso al parcheggio sarà regolato da barriere automatiche, in funzione durante gli orari di apertura della stazione, cui si potrà accedere tramite il sottopasso esistente.

Il progetto di Conversano rientra nel piano per la “Realizzazione di hub intermodali” che interessa, oltre Conversano, anche le stazioni di Locorotondo, Putignano, Alberobello, Noci, Rutigliano, Valenzano, Manduria, Martina Franca, Maglie, Tricase, Zollino, Gallipoli, Casarano, Novoli, Ceglie Messapica, Crispiano, Otranto, Castellana Grotte e Noicattaro.

La stazione di Conversano, inaugurata nell’agosto del 1900, si prepara così a un intervento storico che unisce mobilità sostenibile, servizi moderni e valorizzazione del territorio.

