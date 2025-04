Conversano, la Liberazione vista dalla Fondazione Di Vagno

BARI – Una giornata dedicata alla memoria con scrittrici, storici, documenti e filmati d’archivio, quella organizzata dalla Fondazione Di Vagno, a Conversano. Una Festa della Liberazione condivisa con chi continua a credere e portare avanti i princìpi e i valori che hanno spinto centinaia di persone, tra uomini e donne, a combattere per la libertà dal nazifascismo, per tutti e tutte. Una giornata segnata dalle parole e dallo sguardo delle donne sulle donne che hanno fatto la Storia, che hanno combattuto, con letture, visioni e ascolto di documenti d’archivio, libri. Un appuntamento per approfondire il contributo delle scrittrici partigiane alla letteratura della Resistenza, con una prospettiva alternativa alla narrazione dominante del conflitto civile e un’analisi delle specificità dell’esperienza partigiana femminile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author