Conversano, Karima riscalda Borgo di Natale

Il Jazz che incontra le più belle canzoni natalizie di tutti i tempi. Borgo di Natale a Conversano, nello scorso fine settimana, ha regalato altre grandi emozioni, questa volta in musica.

La straordinaria voce soul di Karima ha riscaldato sabato sera il numeroso pubblico accorso in piazza XX Settembre, cuore antico di Conversano. Con lei sul palco, per il concerto Karima XMas, i musicisti Pino Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

La cantante italoalgerina ancora una volta ha mostrato il suo grande talento, una sonorità tanto intensa la sua da portarla da giovane promessa della trasmissione Amici di alcune edizioni fa a cantante di apertura dei concerti italiani della indimenticabile Whitney Houston. Oggi Karima è protagonista del panorama musicale italiano con il suo ultimo disco XMas.

Il concerto è stato la punta di diamante di questo Borgo di Natale che promette ancora tanti fine settimana dedicati agli eventi natalizi, fra le suggestioni di straordinarie installazioni luminose.

Fra gli eventi in programma per domani, 13 dicembre: Santa Lucia e Solstizio d’Inverno, dalle ore 20.00, nella Chiesa della Passione, a cura della confraternita SS. Passione; dalle ore 18.00, in corso Morea, lo spettacolo per bambini Oplà Clown; e dalle ore 18.00 in poi la rappresentazione del Natale a scopo benefico dal titolo “Dentro la Scatola”, a cura dell’associazione L’occhio Rosso, con iniziative variegate in corso Umberto.

Inoltre, ricordiamo ai visitatori di non perdere l’occasione di passeggiare fra le installazioni luminose presenti attorno al Castello, in villa Garibaldi con il suo villaggio ottocentesco e nel centro storico. Il borgo antico, in particolare, è protagonista di una mostra a cielo aperto dal titolo “Luci della Terra – Gli archi e le stelle”: in un itinerario che parte da largo Cattedrale e che attraversa via Carelli, via San Domenico e via Lipari potrete ammirare dei meravigliosi quadri ricamati dedicati alla Natività, realizzati dalle abili mani dei soci di Fili d’Arte e Artes.

Sempre aperte, nei fine settimana, anche le installazioni del Polo Nord con l’igloo che ospita Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la grande ruota panoramica.

