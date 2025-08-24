24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Conversano, fiamme in un deposito trattamento rifiuti

Antonella Fazio 24 Agosto 2025
centered image

CONVERSANO – Fiamme in un deposito di trattamento rifiuti alla periferia di Conversano, in contrada Martucci. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco con due autobotti che hanno lavorato da questa mattina alle 10 fino alle 15.
Si indaga per capire quale possa essere la natura del rogo.

