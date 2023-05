C’è anche Conversano tra le venti località piccole, medie e grandi, che riceveranno la Bandiera Azzurra diventando ufficialmente “città del cammino e della corsa”.

Un traguardo importante per il nostro paese, voluto e fortemente inseguito dall’amministrazione comunale che, grazie anche al lavoro certosino di tutto il direttivo dell’Avis in Corsa Conversano, ha proposto la propria candidatura e fornito le garanzie di iniziative e percorsi, sottoposti alla verifica degli esperti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), a favore di migliori stili di vita con attività podistiche all’aperto a garanzia di benessere e salute dei loro cittadini, risultando meritevole di tale riconoscimento nonostante le tantissime candidature giunte sul tavolo della commissione.

“In quanto ideatore e responsabile del progetto Bandiera Azzurra – commenta Maurizio Damilano – sono molto contento dell’ampia adesione ricevuta e delle assegnazioni decise. Abbiamo veramente la possibilità di portare la nostra Bandiera delle discipline più praticabili in una distribuzione geografica che tocca tutto il Paese. La realizzazione di un percorso dedicato e di tante attività che stimolano la pratica sportiva, in particolare quella di corsa e cammino, è importante per guardare a modelli di città e di convivenza che mirano a dare un posto di rilievo alla pratica sportivo-motoria, elemento indispensabile per garantire sostenibilità al benessere e alla salute, alla mobilità cittadina e di territorio, a quella ambientale e alla convivenza aggregativa”.

Grande soddisfazione anche da parte dei vertici Fidal: “La nostra federazione – aggiunge il presidente Stefano Mei – nel rinnovato rapporto con ANCI per l’assegnazione della Bandiera Azzurra è particolarmente orgogliosa di poter offrire a tante città italiane l’opportunità di promuovere due nostre forme sportive, come correre e camminare, per il benessere, il movimento e la salute dei loro cittadini. Il programma Bandiera Azzurra permette poi di incontrare tanti giovani ai quali poter parlare di atletica, dei nostri grandi campioni, ma soprattutto della semplicità e della spontaneità che la corsa e il cammino offrono per un percorso di crescita sia sportivo che personale”.

Orgoglioso anche il presidente dell’Avis in Corsa Conversano, Michele Laruccia: “Si tratta di un riconoscimento importante perché Conversano è l’unico paese della Puglia ad aver ottenuto la Bandiera Azzurra e come associazione podistica di riferimento della città siamo particolarmente felici per questo perché abbiamo contribuito attivamente alla candidatura. Spero che questo sia solo un punto di partenza verso la promozione e la diffusione di questa disciplina a Conversano anche se con grande soddisfazione posso dire che si stanno già raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi”.

