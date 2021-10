BRINDISI- Successo per il convegno che si è svolto nella serata di ieri, 27 ottobre, presso l’Hotel Virgilio di Brindisi, “I principi costituzionali sulla libertà personale”: organizzata dalla presidente Aloisia Lamberti Cagnazzo dell’Inner Wheel Club Porta d’Oriente, la serata ha visto protagonista il sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi, Giovanni Marino, che ha illustrato il tema della libertà personale nella Costituzione.

Il focus, quindi, è stato dedicato non a tutti i profili di libertà che pure sono sanciti nella Costituzione come quello di domicilio, della corrispondenza, della circolazione, di riunione, di associazione, religione o pensiero, ma alla libertà personale, cioè al diritto a non subire delle coercizioni fisiche in modo arbitrario e illegittimo da parte dello Stato.

“La scelta del tema è derivata dal fatto che la libertà personale è quella maggiormente sentita come primaria e fondamentale dall’opinione pubblica e inoltre perché è quella che storicamente ha interessato maggiormente la filosofia, la storiografia e anche il diritto” ha detto la presidente Aloisia Lamberti Cagnazzo. “Infatti, non è un caso che Calamandrei faccia riferimento proprio alla libertà personale, insieme alla giustizia, nella celeberrima frase subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione”.

Ed è proprio la frase di Piero Calamandrei ad esser stata incisa sulla locandina dell’evento dell’Inner Wheel Porta d’Oriente: “Dietro ogni articolo, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta”, massima che il giovane sostituto procuratore Gianni Marino ha magistralmente illustrato alla platea, tra cui il capitano di corvetta Alessandro Gabellone, rendendo semplici e chiare argomentazioni complesse.

Il sostituto procuratore ha passato in rassegna gli articoli della Costituzione dedicati alla libertà personale e, soprattutto l’articolo 13 che sancisce il principio secondo cui la libertà personale è inviolabile, gli articoli 25 e 27, soffermandosi sul principio di legalità e, dunque, il rispetto della norma penale, il proprio contenuto e l’efficacia nel tempo.