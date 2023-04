Convegno Adiconsum su cultura sicurezza nella casa

La “Casa SI Cura” è una campagna di sensibilizzazione che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura della sicurezza, rendendo il cittadino consapevole dell’importanza di mantenere efficiente l’impianto elettrico e stimolare l’innovazione tecnologica all’interno delle abitazioni.

Se ne parlerà nel corso di un convegno organizzato dall’Adiconsuminsieme con la Prosiel, a favore dei consumatori ionici, venerdì 28 aprile p.v. con inizio alle ore 9.00, presso la Biblioteca comunale, in Piazzale Bestat a Taranto, una delle dieci città selezionate in Italia per il Tour 2023.

Porteranno il loro saluto Gianfranco Solazzo segretario generale Cisl Taranto Brindisi e Piero Bitetti, presidente del Consiglio comunale di Taranto.

Interverranno Mauro Vergari, Direttore Ufficio studi e sostenibilità di Adiconsum, Roberto Martino, Vice presidente Prosiel.

I lavori saranno conclusi da Emilio Di Conza, Presidente Adiconsum Puglia e presieduti da Antonio Bosco, Presidente Adiconsum Taranto Brindisi.

A seguire, sabato 29 aprile p.v. presso il centro commerciale Porte dello Jonio, via per San Giorgio Jonico a Taranto, sarà allestito un gazeboinformativo la “Casa SI Cura”.

Condividi su...



Linkedin

email