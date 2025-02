Controlliamo il cuore. Asl Lecce nei quartieri

Lo stile di vita sano, lo sport, il divieto assoluto di fumo, si all’alcool ma senza esagerare e poi l’uso di farmaci con consapevolezza e sotto prescrizione. Prendersi cura del proprio cuore richiede pochi sforzi e tanto buon senso ma si traduce nel volersi bene ed evitare problemi che possono causare anche la morte improvvisa. La Asl di Lecce ha organizzato quindi un incontro con i cardiologi del distretto sanitario all’interno del centro sociale di via Matera, a Lecce. E sono stati davvero tanti i cittadini che ne hanno approfittato per un controllo veloce ma indispensabile. Pochi minuti per uno zoom sulla pressione arteriosa, poi grazie ad un macchinario innovativo come il Kardia, due dita su un aggeggio ed ecco lo sguardo sul battito cardiaco. Volersi bene significa vivere

