FASANO- Su 398 persone controllate e 102 attività commerciali/esercizi pubblici, quattro sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina all’interno dei locali.

Proseguono, dunque, le attività di controllo del territorio a Fasano, Cisternino e Ostuni dove i carabinieri della compagnia di Fasano, sono stati impegnati in apposito servizio per il rispetto dei “protocolli Covid–19”. È emerso che quattro avventori in due esercizi pubblici non hanno indossato idoneo dispositivo di protezione vie respiratorie. Ai predetti sono state comminate le prescritte sanzioni amministrative.