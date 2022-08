GALLIPOLI- Una donna è stata beccata con hascisc, cocaina ed eroina, un uomo con 13 pallini di marijuana, un altro con 5 dosi di cocaina e marijuana: controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Gallipoli.

È accaduto nella settimana dal 14 al 20 agosto quando sono state fermate alcune persone e, nello specifico, una donna è stata sorpresa in possesso di 14 grammi di hascisc, tre involucri in cellophane sigillati con nastro nero del peso complessivo di 6 grammi di cocaina e una dose di eroina. Un uomo è stato beccato durante la perquisizione con 13 grammi di marijuana e un altro con cinque dosi di cocaina per un peso complessivo tre grammi e una busta con circa 20 grammi marijuana.