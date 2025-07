Controlli straordinari dei Carabinieri nel Lagonegrese e in Val d’Agri

Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo del territorio grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti.

Nel weekend appena conclusosi, i Carabinieri delle Compagnie di Lagonegro e Viggiano, con la collaborazione di alcuni reparti di specialità tra cui il NAS di Potenza ed il Nucleo Cinofili di Tito, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio teso a contrastare ogni tipo di illiceità, con particolare riferimento alle violazioni in materia di stupefacenti e circolazione stradale.

In tale contesto è stata rafforzata la vigilanza sulle strade comunali e statali e nei luoghi di aggregazione, compresi i principali esercizi pubblici.

A conclusione del servizio, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà 7 persone, fra i 23 e i 76 anni, di cui 4 per guida in stato di ebbrezza, 1 per guida sotto effetto di sostanze psicotrope, 1 per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente ed 1 per detenzione abusiva di armi e munizionamento, oltre ad aver segnalato 8 persone tra i 23 ed i 65 anni alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a controllo un esercizio commerciale della Val d’Agri cui sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 4mila €uro per carenze igienico sanitarie, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e stoccaggio degli alimenti con relativa proposta alla competente autorità di sospensione dell’attività.

Complessivamente sono stati controllati 185 veicoli, identificate 243 persone, sequestrati 6 grammi di hashish e 6 di marijuana, ritirate 6 patenti di guida, sequestrate 5 autovetture per la successiva confisca, elevati 18 verbali per contravvenzioni al CdS e posto sotto sequestro 1 fucile con relativo munizionamento oltre al ritiro cautelativo di altri 2.

Per i deferiti in stato di libertà si ricorda vigere la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio avvalendosi dell’insostituibile lavoro delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri della linea territoriale dell’Arma, con il prezioso supporto dei reparti di specialità, continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza quotidianamente impegnati a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini dell’intera provincia.

