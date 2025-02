Controlli straordinari Carabinieri: cinque denunce tra Grottaglie e Massafra

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri nel territorio jonico per contrastare reati e irregolarità. Nei giorni scorsi, i militari delle compagnie di Martina Franca e Massafra, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Elicotteri di Bari, hanno effettuato un servizio coordinato nei comuni di Grottaglie, Monteiasi, Crispiano e Massafra, con particolare attenzione alle zone rurali.

Nel corso dell’operazione, che ha coinvolto oltre trenta Carabinieri e portato all’identificazione di quasi 200 persone, sono state denunciate cinque persone: una per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, una per porto abusivo di armi, un’altra per violazioni alla sorveglianza speciale e due titolari di esercizi commerciali per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sfruttamento di lavoro irregolare. Un’attività commerciale è stata sospesa.

Segnalati alla Prefettura cinque soggetti per detenzione di droga a uso personale, mentre sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish, ora sottoposte ad analisi. L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio che proseguirà nei prossimi giorni.

