Controlli straordinari a Punta Prosciutto, Porto Cesareo e Torre Lapillo

Contrasto a spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio, abusivismo commerciale

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Lecce nelle località costiere della provincia. Nella mattinata di ieri, martedì 8 luglio, su disposizione del questore Giampietro Lionetti, sono stati attuati servizi ad alto impatto nelle marine di Porto Cesareo, Torre Lapillo e Punta Prosciutto, in linea con le strategie delineate dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione, condotta dagli agenti del commissariato di Nardò, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, ha interessato vari ambiti: dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai reati contro la persona e il patrimonio, fino all’abusivismo commerciale.

Nel dettaglio, sono stati controllati quattro esercizi pubblici tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, e due stabilimenti balneari in località Punta Prosciutto, entrambi sanzionati per inidoneità del locale di primo soccorso. Uno dei due lidi è risultato anche privo delle dotazioni antincendio previste. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 3.096 euro. Le due strutture sono state diffidate a regolarizzare le violazioni riscontrate, pena la sospensione dell’attività.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle spiagge libere, dove sono stati sequestrati circa 700 articoli venduti abusivamente, privi delle necessarie certificazioni di sicurezza, per un valore complessivo stimato di circa 7.000 euro.

Verifiche anche su due parcheggi privati segnalati per presunto abusivismo, che non hanno tuttavia fatto emergere irregolarità. Durante l’operazione sono state controllate 177 persone e 60 veicoli.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di prevenzione messo in campo dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante il periodo estivo, soprattutto nelle località a maggiore afflusso turistico.

