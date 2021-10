BRINDISI- Uno nascondeva marijuana e cocaina nella camera da letto, l’altro aveva coltivato una serra in casa: due trentenni, un mesagnese e un sanvitese sono finiti agli arresti domiciliari.

È accaduto nella giornata di ieri, 18 ottobre, durante un controllo serrato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti dei carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni che hanno perquisito due abitazioni.

A Mesagne, un 31enne, ha nascosto nella sua camera da letto 2,6 grammi di marijuana, undici grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma contante di 40 euro, il tutto sottoposto a sequestro. A San Vito dei Normanni, un 30enne, ha allestito una serra per la coltivazione di cannabis e la produzione di sostanza stupefacente con piante di cannabis di altezza fino a due metri, attrezzatura per la coltivazione indoor dello stupefacente, un bilancino di precisione e 0,85 grammi di hashish, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, entrambe gli arrestati sono stati tradotti presso la proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari.