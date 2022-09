BARI- Sono 192 le violazioni dei limiti di velocità rilevati dagli agenti della Polizia Locale durante il servizio di controllo con il telelaser effettuati dal 15 al 31 agosto.

Il 70% delle violazioni riguardano il superamento di non oltre i 10 km/h, mentre il restante nella fascia tra 10 e 40 km/h, Solo 4 contestazioni si riferiscono al superamento di oltre 40 km/h. La velocità rilevata tiene conto della tolleranza minima di 5 km/h sulla velocità effettiva del veicolo.

Il servizio della Polizia Locale prevede il fermo immediato del veicolo e la contestazione immediata al conducente del mezzo, con prova documentale del rilevamento che viene conservato agli atti del verbale elevato. Accertate (in particolare) anche 12 violazioni per superamento della linea longitudinale continua, 7 contestazioni per omessa revisione periodica del veicolo e un veicolo sorpreso a circolare privo della copertura assicurativa. I controlli proseguiranno naturalmente nelle prossime settimane in tutte le fasce orarie.