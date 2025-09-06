6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Controlli Polizia a Barletta, un arresto per detenzione di droga

Salvatore Petrarolo 6 Settembre 2025
BARLETTA – Controlli straordinari ad alto impatto nella BAT per contrastare l’immigrazione irregolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il traffico illegale di armi. Gli agenti della Questura della BAT alzano il livello d’attenzione in particolare nel territorio di Barletta, dopo gli ultimi episodi di cronaca che hanno caratterizzato il centro cittadino.

L’attività della Polizia è partita dall’ex distilleria abbandonata, luogo di aggregazione di cittadini stranieri irregolari. Identificate otto persone, di cui sei trasferite in Questura per accertamenti. Al termine delle verifiche, sono stati emessi quattro provvedimenti di espulsione e due inviti a presentarsi presso le Questure di Andria e L’Aquila per regolarizzare la presenza sul territorio italiano.
I riflettori si sono poi spostati sul contrasto a spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Al lavoro la Squadra Mobile della Questura della BAT e il Commissariato di Barletta, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale e con il supporto del Reparto Volo di Bari. Perquisizioni domiciliari su tutto il territorio cittadino, che hanno portato all’arresto di una persona per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le operazioni condotte nella sesta provincia pugliese vedranno un ulteriore rafforzamento nei prossimi giorni, con l’impiego crescente delle Volanti nella città di Barletta per attivare un controllo semipermanente nelle zone nevralgiche e a maggior rischio.

