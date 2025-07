Controlli nella Bat: oltre 350 persone fermate, 10 segnalazioni per droga

Oltre 350 persone identificate, 180 veicoli controllati, più di 60 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 9mila euro di sanzioni. È questo il bilancio dell’operazione straordinaria messa in atto dai carabinieri del Comando provinciale Bat nel fine settimana del 28 e 29 giugno nei Comuni di Andria, Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Durante i controlli, sono stati anche ritirati 5 titoli di guida e 2 documenti di circolazione, a fronte di infrazioni gravi riscontrate su strada. Non solo: 10 persone sono state segnalate alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani perché trovate in possesso di piccole quantità di marijuana e hashish, poi sottoposte a sequestro.

L’operazione, volta a prevenire e reprimere comportamenti illeciti, ha interessato snodi stradali strategici e aree sensibili del territorio, dove i militari hanno messo in campo sia pattugliamenti mobili sia posti di controllo fissi. Un’azione che rientra in un più ampio piano di monitoraggio estivo per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author