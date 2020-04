Controlli nel gallipolino, maxi multa per tre persone

Condividi

E' costata cara l'uscita di casa senza giustificato motivo ad alcuni cittadini di Racale che, per una serie di violazioni alle norme anti-contagio ed al Codice della Strada, sono stati sanzionati per un importo complessivo di circa 2mila e 500 euro.

Tre persone, a bordo di due autovetture, sono state fermate sulla S.S. 215 in direzione di Punta Pizzo.

Da un controllo effettuato è subito emerso che i tre uomini non avevano alcuna motivazione valida per spostarsi dalle proprie abitazioni.

Gli stessi sono stati sorpresi in giro con le proprie autovetture ed una di questa, su un carrello, trasportava un gommone.

Per questo motivo sono stati tutti e tre sanzionati per violazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, da un successivo controllo effettuato ai sensi del Codice della Strada sempre dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli, è emerso che delle due autovetture fermate, una era con l'assicurazione scaduta e con la mancata revisione e, pertanto, è stata ritirata la carta di circolazione ed effettuato il sequestro amministrativo del veicolo e l'altra circolava senza avere, al seguito, la carta di circolazione.

Gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno sanzionato con una multa di 400,00 un 38enne del posto che, sebbene fosse sottoposto alla libertà vigilata, è stato sorpreso in giro, peraltro, ben oltre i paraggi della propria abitazione.