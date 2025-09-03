Controlli Nas a Taranto: sospesi tre esercizi per irregolarità igieniche

In collaborazione con l’Asl, sono stati fermati panificio, pasticceria e home restaurant abusivo

Tre attività sono state sospese o chiuse dai carabinieri del Nas di Taranto nel corso di controlli nei settori alimentare e turistico-ricettivo.

L’Asl di Taranto ha disposto la sospensione immediata di un panificio e di una pasticceria, entrambi caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di infestanti. Nel panificio le criticità hanno interessato l’intera struttura, dall’area vendita ai laboratori, fino ai servizi igienici. Condizioni simili sono state riscontrate in una pasticceria sulla litoranea salentina, anch’essa sospesa fino alla rimozione delle irregolarità.

In un bed & breakfast è stato inoltre scoperto un ristorante casalingo abusivo, attivato senza alcuna autorizzazione e con l’utilizzo di acqua non certificata per uso alimentare. In questo caso il Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) ha disposto la chiusura immediata.

Le operazioni rientrano nelle attività di controllo straordinario volte a garantire sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori.

