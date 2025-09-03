3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto Francesco Manfuso

Controlli Nas a Taranto: sospesi tre esercizi per irregolarità igieniche

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
centered image

In collaborazione con l’Asl, sono stati fermati panificio, pasticceria e home restaurant abusivo

Tre attività sono state sospese o chiuse dai carabinieri del Nas di Taranto nel corso di controlli nei settori alimentare e turistico-ricettivo.

L’Asl di Taranto ha disposto la sospensione immediata di un panificio e di una pasticceria, entrambi caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di infestanti. Nel panificio le criticità hanno interessato l’intera struttura, dall’area vendita ai laboratori, fino ai servizi igienici. Condizioni simili sono state riscontrate in una pasticceria sulla litoranea salentina, anch’essa sospesa fino alla rimozione delle irregolarità.

In un bed & breakfast è stato inoltre scoperto un ristorante casalingo abusivo, attivato senza alcuna autorizzazione e con l’utilizzo di acqua non certificata per uso alimentare. In questo caso il Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) ha disposto la chiusura immediata.

Le operazioni rientrano nelle attività di controllo straordinario volte a garantire sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, cantieri BRT, Confcommercio: “Tutelare le attività del Borgo”

3 Settembre 2025 Redazione

Taranto, UIL Poste Taranto denuncia: “Poste nega ferie a lavoratrice”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Taranto, il cantiere dello stadio Erasmo Iacovone entra nel vivo

2 Settembre 2025 Massimo Todaro

Taranto, avanzano i lavori dello Stadio del Nuoto per i Giochi del Mediterraneo

2 Settembre 2025 Massimo Todaro

Ex Ilva, Urso: Genova dice sì al forno elettrico. Taranto si muova

2 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Auto esce di strada e si ribalta nel Tarantino, nessun ferito

2 Settembre 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Controlli Nas a Taranto: sospesi tre esercizi per irregolarità igieniche

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Uil Scuola: “Supplenze nel caos, algoritmo continua a sbagliare”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Assistenza sanitaria essenziale: Puglia promossa, Basilicata in calo

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Costiera metapontina, operazioni di Polizia Interforze ad “Alto Impatto”

3 Settembre 2025 Roberto Chito