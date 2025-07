Nardó, Controlli interforze: sigilli, multe e sequestri per contrastare la malamovida

Proseguono i controlli ad alto impatto disposti dalla Prefettura di Lecce per garantire legalità e sicurezza nelle località turistiche della provincia, con particolare attenzione ai fenomeni di malamovida. Nella notte tra il 10 e l’11 luglio, un imponente dispositivo interforze ha operato nel territorio di Nardò, comprese le marine di Santa Maria al Bagno e Sant’Isidoro, mete di grande affluenza in questo periodo estivo.

Durante l’attività, le Forze di Polizia hanno istituito 13 posti di controllo, identificando 401 persone e fermando 213 veicoli. Sono state contestate 9 infrazioni al Codice della Strada. Parallelamente, 14 esercizi pubblici sono stati sottoposti a verifiche amministrative, con 10 violazioni accertate a vario titolo.

Tra gli interventi più rilevanti, la Polizia di Stato ha disposto la chiusura di un locale di somministrazione di alimenti e bevande a Santa Maria al Bagno per gravi carenze igienico-sanitarie. La stessa attività è risultata priva di regolare licenza e in violazione di un’ordinanza comunale che ne vietava l’esercizio: la Polizia Locale ha elevato una sanzione da oltre 5.000 euro.

L’Arma dei Carabinieri, supportata dalle squadre dell’11° Reggimento “Puglia”, ha intensificato la vigilanza nelle aree più frequentate dai turisti, effettuando posti di controllo mirati alla prevenzione di reati e condotte irregolari. I Carabinieri del NAS hanno inoltre ispezionato un ristorante, riscontrando irregolarità poi segnalate all’autorità sanitaria.

La Guardia di Finanza ha controllato 4 esercizi commerciali, elevando sanzioni per circa 1.700 euro per mancata emissione di ricevute fiscali e assenza dei registratori di cassa.

Infine, la Polizia Municipale di Nardò ha sequestrato penalmente un locale di intrattenimento a Sant’Isidoro per occupazione abusiva di circa 50 metri quadrati di demanio marittimo con tavoli e sedie.

Il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le forze coinvolte, sottolineando come queste operazioni siano essenziali per la tutela della legalità e della serenità di residenti e turisti. Contestualmente, ha invitato i cittadini a segnalare ogni irregolarità, per contribuire a una sicurezza sempre più integrata e partecipata.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts