BRINDISI- Controllate 320 persone e 74 attività sul rispetto della normativa anti Covid–19, elevate 20 multe e inoltrata la proposta di chiusura di un’associazione ricreativa di San Donaci: è questo il bilancio dei carabinieri della compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti finalizzati al contrasto e alla prevenzione del fenomeno epidemico da Covid-19.

I militari hanno controllato complessivamente 320 persone e 74 attività produttive/esercizi commerciali; sanzionato 14 soggetti per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; sanzionato 3 utenti di attività produttive/esercizi commerciali per il mancato possesso di certificazione verde; sanzionato 3 titolari di attività produttive/esercizi commerciali per il mancato controllo del possesso di certificazione verde.

Nel medesimo contesto, è stata inoltrata alla Prefettura una proposta di chiusura di un’associazione ricreativa di San Donaci, per il reiterato mancato rispetto delle misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto.