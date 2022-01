BARI- Week-end di controlli a tappeto della Polizia di Stato a Bari: su 684 persone controllate, tre sono state denunciate perché non trovate in possesso di green pass.

È questo il bilancio dell’attività dei poliziotti nell’ambito dei numerosi controlli effettuati per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. Tra le 684 persone controllate, 593 hanno esibito il green-pass per poter frequentare luoghi in cui era necessario esserne in possesso. Ma tre sono state sanzionate.

Numerose verifiche sono state effettuate all’interno di 57 attività commerciali, non sono state rilevate infrazioni. I controlli proseguiranno durante l’intero arco della settimana e saranno intensificati nel week-end.