7 Agosto 2025

Controlli GdF a Polignano: sanzioni per accessi vietati alle grotte

Giovanni Sebastio 7 Agosto 2025
BARI – Nel fine settimana la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo la costa sud di Bari, in particolare a Polignano a Mare, per contrastare comportamenti illeciti legati all’uso del mare durante l’alta stagione turistica.

Le unità navali, coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno concentrato le verifiche sull’accesso non autorizzato alle grotte marine e alle zone a rischio crollo, già interdette per motivi di sicurezza. Alcuni comandanti di imbarcazioni da diporto e noleggio sono stati sorpresi a violare le restrizioni, mettendo in pericolo passeggeri e bagnanti.

Diverse sanzioni amministrative sono state elevate, con proposta di sospensione della patente nautica. L’attività rientra nel piano di controllo rafforzato estivo per tutelare l’ambiente marino, la sicurezza pubblica e l’economia legale del territorio.

Giovanni Sebastio

