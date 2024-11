Controlli dei Carabinieri, denunce per truffa e multe per guida senza patente

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

– l’intensa attività di controllo del territorio, il cui obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza e sensibilizzare gli automobilisti sui rischi derivanti dal mancato rispetto delle normative, si è conclusa con 180 sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, aTorre S. Susanna e a Oria, i Carabinieri delle locali Stazioni hanno sorpreso due giovani alla guida dei rispettivi veicoli sprovvisti della patente di guida perché mai conseguita; i due sono stati denunciati poiché la violazione, che incide sensibilmente sulla sicurezza stradale, assume carattere penale poiché è stato accertato in entrambi i casi un comportamento recidivo nel biennio. I veicoli sono stati sequestrati;

– a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per truffa, poiché attraverso una nota piattaforma on-line l’uomo sarebbe riuscito a ottenere dalla vittima il pagamento di 2.500,00 euro quale presunto corrispettivo per la vendita di un prodotto in realtà mai recapitato all’acquirente;

– a Torre S. Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una donna per violazione della normativa in materia edilizia;

– a Oria, un 56enne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana per uso personale che è stata sequestrata.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author