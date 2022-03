BARLETTA- Un ragazzo di 26 anni è stato sorpreso con la marijuana nella tasca del giubbotto e altra roba è stata trovata all’interno di un contatore dell’Acquedotto Pugliese in pubblica via: questi i risultati dell’attività di controllo svolta nel centro storico di Barletta nella serata del 13 marzo. Continuano, dunque, le serrate attività da parte dei poliziotti del commissariato di Barletta che, coadiuvati da equipaggi del reparto prevenzione Crimine Puglia, hanno concentrato le attività di prevenzione nel centro cittadino di Barletta ed in particolare nel borgo antico.

L’attività svolta ha portato al controllo di 48 veicoli e 100 persone, di cui ben 31 con precedenti penali o di polizia. Nel corso dei servizi, gli agenti sono stati attratti dall’atteggiamento sospetto di un giovane di 26 anni, noto alle forze dell’ordine perché trovato in possesso in altre occasioni di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale che ha permesso il ritrovamento di alcune dosi di marijuana nascoste in una tasca del giubbino. Il giovane è stato segnalato ai sensi della normativa vigente.

I controlli sono stati estesi anche a un vano contenitore del contatore dell’Acquedotto Pugliese, dove sono stati trovati e sequestrati altri 38 grammi di sostanza stupefacente, tipo marijuana.