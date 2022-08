TARANTO- Identificati 91 soggetti, controllati 52 veicoli, 4 denunciati in stato di libertà, 5 assuntori di stupefacenti segnalati, 31 contravvenzioni al Codice della strada e sei veicoli sequestrati: questi i risultati dei controlli dei carabinieri nella serata del 26 agosto a Taranto.

Le fasi attuative del servizio hanno comportato l’impiego di 24 militari e di 10 veicoli impegnati principalmente nello svolgimento di posti di controllo e perquisizioni.

Nello specifico, denunciati in stato di libertà 4 soggetti: per porto ingiustificato di arma bianca, un 18enne incensurato tarantino trovato in possesso di un tirapugni; per guida in stato di ebbrezza, un 39enne tarantino incensurato sorpreso alla guida con un tasso alcolico di 3 volte superiore al consentito; per guida senza patente, un 28enne tarantino con precedenti penali, sorpreso alla guida di un’autovettura senza patente per la seconda volta nel corso degli ultimi due anni e per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, un 61enne di Brindisi, il quale sebbene sottoposto alle prescrizioni di obbligo di dimora in Brindisi, si trovava senza giustificato motivo a Taranto.

Sono stati segnalati alle competenti Prefetture quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, 5 individui perché trovati in possesso di droga del tipo eroina, cocaina e hascisc, in quantità tali da presupporre l’uso personale. E contravvenzionati 31 soggetti, per varie infrazioni al codice della strada; a 6 di questi sono stati sequestrati i mezzi di trasporto (autovetture e motocicli); altrettanti sono invece stati sottoposti a fermo amministrativo.