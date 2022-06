TRICASE- Un 59enne e un 24enne hanno nascosto nella propria casa cocaina, eroina e hascisc, un 41enne è stato trovato con una piantina di marijuana e grammi di hascisc. A un 41enne e a un 50enne sono state ritirate le patente e sequestrate le auto per guida in stato di ebbrezza e un 58enne è stato bloccato in un bar mentre, ubriaco, ha minacciato con un coltello altri clienti.

Questo è l’esito dei controlli a tappeto di 25 carabinieri della compagnia di Tricase che con l’ausilio del 6° nucleo elicotteri carabinieri di Bari Palese, hanno controllato 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari, 124 automezzi, identificato 104 persone, elevato 28 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirato due patenti di guida e sequestrato due veicoli.

Nello specifico per il reato di detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato R. A., 59 anni, che a seguito perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3.50 grammi di cocaina, 1,20 grammi di eroina, un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Arrestato C. A., 24 anni, che a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 5.53 grammi di cocaina, un barattolo in vetro contenente 5,20 grammi di marijuana, un barattolo in plastica contenente 2,20 grammi di hascisc, un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Inoltre, un 41anne a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,22 grammi complessivi di hascisc, 0,12 di marijuana e una piantina essiccata di marijuana.

Guida in stato di ebrezza: due patenti ritirate e due veicoli sequestrati

Per guida in stato di ebrezza è stato fermato B. D., 41 anni, mentre era alla guida della propria autovettura, durante specifica attività di controllo, è stato sottoposto a idonei accertamenti mediante l’utilizzo dell’etilometro, effettuato in due riprese intervallate, che ha fornito come risultato ta=1.01 g/l e ta=1,01 g/l; veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato a persona idonea, patente ritirata.

M., 50 anni, mentre alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto a idonei accertamenti mediante l’utilizzo dell’etilometro, effettuato in due riprese intervallate, ha fornito come risultato ta=3,12 g/l e ta=3,10 g/l; veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato a persona idonea, patente ritirata.

A Salve, entra in un bar ubriaco e minaccia clienti con coltello

N.F., 58 anni, è stato disarmato dai militari operanti perché in un bar, in evidente stato di ubriachezza, ha minacciato a infastidito i clienti con un coltello a serramanico.