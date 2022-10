CANOSA DI PUGLIA- Multe per 5.023,60 euro e quattro persone segnalate alla prefettura per uso di stupefacenti: questi i risultati dei carabinieri della compagnia di Andria che con il supporto delle squadre di intervento operativo del XI reggimento carabinieri Puglia hanno eseguito uno straordinario controllo del territorio nella città di Canosa di Puglia, con l’esecuzione simultanea di mirate attività di polizia giudiziaria.

L’intervento ha impegnato numerosi militari dell’Arma ed è stato finalizzato al ripristino della percezione di sicurezza nel centro cittadino, ove sono stati eseguiti posti di controllo, pattuglie appiedate da parte dei carabinieri di quartiere e controlli degli esercizi commerciali.

Il contingente ha adoperato tutti i sistemi in dotazione al fine di ottenere la massima visibilità e attuare al meglio la preminente attività di prevenzione in contrasto a reati predatori e danneggiamenti. A termine del servizio, il personale dell’Arma operante ha eseguito quattro segnalazioni alla locale prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente -giudicata per uso personale- e ha elevato sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di euro 5.023,60, controllando complessivamente 49 persone e 35 veicoli.