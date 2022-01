FASANO- Un cliente è stato trovato senza la mascherina in un bar di Cisternino, e due titolari dello stesso tipo di attività a Fasano e Pezze di Greco non hanno controllato il green pass ai propri clienti: tre persone sono state denunciate per violazione delle normative anti covid-19.

È accaduto nella serata del 2 gennaio 2022, durante un apposito servizio per il controllo dei protocolli Covid-19 dei carabinieri della compagnia di Fasano. Nell’effettuare specifici controlli è emerso che in due bar di Fasano e Pezze i Greco i titolari non hanno osservato le prescritte verifiche green pass nei confronti degli avventori prima dell’accesso nel locale, mentre a Cisternino un avventore non ha calzato la mascherina e il passeggero di un pullman della linea urbana è stato trovato sprovvisto del green pass. Ai predetti sono state comminate le prescritte sanzioni amministrative. In totale sono state controllate 569 persone e 105 attività commerciali/esercizi pubblici.