Contro un palo con la moto, muore 52enne originario di Brindisi

EMILIA ROMAGNA – Un sinistro stradale avvenuto mentre era in sella alla sua moto è costato la vita nella tarda serata di mercoledì di Pietro Intiglietta, 52enne originario della provincia di Brindisi trasferitosi in Emilia Romagna dove gestiva una pizzeria a Ca’ dei Fabbri. L’incidente si è verificato tra Minerbio e Budrio, in provincia di Bologna, in via Savena Superiore in località Armarolo. L’uomo avrebbe perso, per cause da accertare, il controllo della sua moto Yamaha poi finita contro un palo. Intiglietta è morto sul colpo dopo essere sbalzato dalla sella: inutili i soccorsi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author