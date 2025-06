Contratto sanità, Cgil FP e Uil FPL non firmano: “Penalizza lavoratori”

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto sanità pubblica relativo al triennio 2022-2024 non ha ottenuto il consenso della CGIL Funzione Pubblica e della UIL Federazione Poteri Locali. Le due sigle hanno infatti scelto di non sottoscrivere l’accordo, pur approvato da altri sindacati, ritenendolo inadeguato alle reali necessità di operatori e operatrici del settore.

La firma definitiva del contratto, prevista per gennaio 2026 dopo il completamento dell’iter istituzionale – tra cui il passaggio in ARAN, la verifica della Corte dei Conti, l’approvazione del Consiglio dei Ministri e la validazione del Ministero per la Pubblica Amministrazione – è ancora lontana. Intanto, CGIL e UIL denunciano la diffusione di informazioni fuorvianti, come l’anticipazione degli arretrati già a luglio o la presunta esclusione delle due sigle dai tavoli di contrattazione.

“Nessuna delle due affermazioni è corretta – chiariscono le organizzazioni -. La legge garantisce la piena partecipazione sindacale anche a chi non ha firmato il contratto”, ribadiscono, sottolineando che le RSU continueranno a esercitare un ruolo centrale nella contrattazione integrativa aziendale.

Ma al di là degli aspetti procedurali, il no di CGIL e UIL è legato ai contenuti del contratto: introdotte nuove figure professionali, come quella dell’assistente infermiere, senza concertazione, mentre OSS e autisti risultano penalizzati, anche sul fronte delle prospettive di carriera. La proposta di inquadramento degli autisti nella categoria C è stata rigettata, così come restano senza miglioramenti le normative su part-time e mobilità.

Secondo le stime elaborate con il supporto di esperti fiscali, gli aumenti netti in busta paga sarebbero ben lontani dalle aspettative: 41 euro per un infermiere in fascia D3, 33 euro per un assistente amministrativo C5, 38 euro per un OSS in fascia BS5. Un incremento insufficiente, secondo CGIL FP e UIL FPL, rispetto al costo della vita e al carico di responsabilità che grava quotidianamente sul personale sanitario.

“Non firmiamo un contratto che svilisce il lavoro e ignora il confronto. Continueremo la nostra battaglia per un CCNL realmente equo, partecipato e rispettoso del valore della sanità pubblica”, concludono le sigle sindacali.

