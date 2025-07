Al via il piano estivo per combattere abusivismo e contraffazione

Un’azione congiunta per garantire legalità, sicurezza e tutela della salute pubblica. È quanto stabilito ieri nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura a Lecce, che ha varato un pacchetto di misure straordinarie per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti durante l’estate 2025.

Alla riunione hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e il Presidente della Provincia Stefano Minerva. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto e Polizie Locali opereranno in stretta sinergia nelle località a maggior richiamo turistico, presidiando le zone più sensibili – dalle spiagge ai mercati – con controlli mirati e pattugliamenti dinamici.

L’obiettivo dichiarato è colpire un fenomeno che alimenta le casse della criminalità organizzata, danneggia l’economia legale e mette a rischio la salute dei cittadini. Il commercio di merce contraffatta, spesso priva di qualsiasi certificazione, può infatti risultare pericoloso, in particolare quando riguarda giocattoli, cosmetici o alimenti.

Oltre alle attività repressive, la Prefettura ha predisposto un vademecum informativo che sarà distribuito capillarmente nei negozi, negli uffici comunali e nei principali punti di afflusso turistico. La guida spiega non solo i rischi legati all’acquisto di prodotti non conformi, ma anche le conseguenze legali: le sanzioni per chi compra merce contraffatta possono infatti arrivare fino a 7.000 euro.

La Prefettura di Lecce rinnova l’invito a cittadini e turisti a segnalare qualsiasi episodio di abusivismo commerciale o vendita di prodotti falsi, contattando le Forze dell’Ordine ai numeri di emergenza 112 e 113. Solo grazie alla collaborazione attiva di tutti – istituzioni, operatori economici e consumatori – sarà possibile garantire un’estate serena e sicura sulle coste salentine.

Il vademecum è già disponibile e verrà diffuso nei prossimi giorni con il supporto delle associazioni di categoria.

