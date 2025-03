Continuano i furti ai danni dei parrucchieri della Bat

Continuano ad essere rivolte verso i barbieri le attenzioni dei criminali nel nord barese. Dopo i tentanti furti multipli in una notte, registrati nelle scorse settimane a Trani, salgono a 5 i casi denunciati nella “Perla dell’Adriatico”. Ultima attività ad essere entrata nel mirino dei malviventi infatti è stata il Salone Global Look sito in Via Pietro Tisci. Quì infatti la vetrina è stata gravemente danneggiata ma fortunatamente il furto non si è compiuto. Secondo le prime indiscrezioni dalle telecamere di videosorveglianza sarebbe stato ripreso un uomo incappucciato intento a spaccare la vetrina per introdursi all’interno dell’attività.

Evento quest’ultimo non realizzato perché il suono dell’allarme avrebbe messo in fuga il ladro. Dall’associazione di categoria dei parrucchieri tranesi viene mantenuto massimo riserbo su tutta la vicenda, riponendo figucia nell’attività degli inquirenti al lavoro su questa serie di casi.

Dove invece il furto si è compiuto è a Barletta. A farne le spese è stato il salone di una parrucchiera sito in Via Brigata Barletta; in questo caso i ladri hanno sfondato la vetrina utilizzando un grosso blocco di tufo, introducendosi all’interno per rubare piastre, asciugacapelli e numerosi prodotti professionali.

