Continuano gli incidenti sulla Andria – Bisceglie, uomo 60enne in codice rosso

Continuano gli incidenti sulla strada Andria – Bisceglie. Questa mattina, poco dopo le 9:00, sulla S.P. 13, un’ autovettura Smart, proveniente da Bisceglie, si è scontrata con un autocarro che trasportava blocchi di pietra, che giungeva in senso opposto.

Il conducente dell’autovettura, un uomo di circa 60 anni, è stato trasportato in codice rosso presso il locale nosocomio “Lorenzo Bonomo”.

Sul posto, sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica.

