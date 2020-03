Conte | Multe fino a 3mila euro per chi viola distanziamento

Condividi

Nuova conferenza stampa nel pomeriggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’emergenza coronavirus. “Il nuovo decreto – sottolinea il premier – riordina la disciplina di questa fase emergenziale. Il nostro sistema non prevedeva una simile emergenza: lo strumento del Dpcm è flessibile e ci permette di modulare in base al contagio. Ogni decreto adottato sarà tramesso ai presidenti delle Camere e riferiremo periodicamente al Parlamento ogni 15 giorni le misure adottate. Regolamentato in modo lineare i rapporti tra Stato centrale e regioni, che possono adottare anche misure più restrittive ma rimane il nostro coordinamento. A livello sanzionatori prevista multa da 400 euro a 3000 euro per chi viola distanziamento sociale. Sono soddisfatto e orgoglioso della reazione degli italiani. La stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando alle nuove abitudini di vita: dobbiamo esserne tutti orgogliosi. Si è creato dibattito sull’emergenza fino al 31 luglio: nulla di vero. Siamo pronti in qualsiasi momento ad allentare la morsa prima. Questa prova durissima ci renderà migliori, stiamo riflettendo sulla nostra vita”.