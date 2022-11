Condividi su...

Giuseppe Conte, leader del M5S, torna a parlare della Manovra. “L’austerity di Giorgia Meloni farà felici solo evasori e corrotti – sostiene -. Già la nostra ferma opposizione sul tetto al contante ha ridimensionato il piano iniziale della destra di portare la soglia a 10mila euro. Continueremo a non dare tregua a una legge di bilancio misera, che penalizza lavoratori e ceto medio e prevede zero investimenti per le imprese”.