Conte | “I sindaci sono le nostre sentinelle, ringrazio Decaro”

Nel corso della conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per fare il punto sull'emergenza sanitaria, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che a livello locale i sindaci rappresentano delle vere e proprie sentinelle. A loro saranno riconosciuti dei compiti tra i quali l'erogazione di buoni spesa e generi alimentari alle persone più bisognose.

Non sono mancate le parole di elogio per il sindaco di Bari Antonio Decaro anche il qualità di presidente dell' Anci, associazione - a suo dire- fondamentale.