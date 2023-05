Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria a Roma e a Milano

Con due eventi e 62 etichette, a Roma e Milano, continua, inarrestabile, l’impegno di sensazionale crescita e forte spinta promozionale della Dop Manduria da parte del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.

A Roma , presso l’Hotel Paladino, da sabato 6 a lunedì 8 maggio 2023, la Dop Manduria sarà protagonista a Beviamoci Sud, il festival dei grandi vini del sud Italia.

A Milano, invece, il Primitivo di Manduria sarà presente da sabato 20 a lunedì 22 maggio 2023 a Best Wine Stars, l’evento- degustazione dedicato a vini e distillati.

“Promozione, valorizzazione, tutela della denominazione e del suo territorio collegato. Sono questi i pilastri sui quali si fonda l’intera attività del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – spiega Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria -. Lavoriamo in maniera intensa al fine di promuovere al massimo il nostro prodotto principe sia in Italia che all’estero. Gli eventi/degustazione si confermano appuntamenti importanti perché raccontano ai milioni di utenti l’eccellenza di un vino ed il suo legame forte con una terra meravigliosa quale l’areale del Primitivo di Manduria con i suoi 18 comuni intrisi di storia, tradizione e passione. Per il 2023 e il 2024 ci attende un nutrito calendario di eventi di promozione e valorizzazione in Italia e all’estero che sono, unitamente agli altri strumenti di comunicazione che abbiamo affinato, un volano finalizzato non solo ad accrescere il business dei nostri consorziati ma anche contesti importanti che consentono di tenere relazioni efficaci per elevare al massimo la commercializzazione del nostro Primitivo di Manduria”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp